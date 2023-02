"Adesso sarà un inferno": la terribile minaccia che preoccupa l'Italia (Di domenica 26 febbraio 2023) «Assassini, assassini! Adesso saranno responsabili di tutto quello che succederà...». Appena giunta la decisione della Corte di Cassazione che conferma il 41bis per Alfredo Cospito, dal sit-in autoconvocato esplode la rabbia anarchica. Dal gruppo dei manifestanti, un centinaio accorsi in solidarietà dell'insurrezionalista attendendo sotto il “Palazzaccio” di piazza Cavour la deliberazione, riprendono subito voce per “prometterle” a modo loro allo Stato, al governo, alle forze dell'ordine e ovviamente ai giudici che hanno stroncato le loro speranze. Il “verdetto” dei compagni del terrorista in sciopero della fame da 120 giorni, a cui è stato rigettato il ricorso della difesa, è consequenziale con la linea vittimistica che hanno tenuto in queste settimane di tensione. Linea comunicativa più che presente anche nella maratona oratoria improvvisata fin dalla mattinata. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) «Assassini, assassini!saranno responsabili di tutto quello che succederà...». Appena giunta la decisione della Corte di Cassazione che conferma il 41bis per Alfredo Cospito, dal sit-in autoconvocato esplode la rabbia anarchica. Dal gruppo dei manifestanti, un centinaio accorsi in solidarietà dell'insurrezionalista attendendo sotto il “Palazzaccio” di piazza Cavour la deliberazione, riprendono subito voce per “prometterle” a modo loro allo Stato, al governo, alle forze dell'ordine e ovviamente ai giudici che hanno stroncato le loro speranze. Il “verdetto” dei compagni del terrorista in sciopero della fame da 120 giorni, a cui è stato rigettato il ricorso della difesa, è consequenziale con la linea vittimistica che hanno tenuto in queste settimane di tensione. Linea comunicativa più che presente anche nella maratona oratoria improvvisata fin dalla mattinata. ...

