Addio ad Amici, le indiscrezioni sono pesantissime: momento difficile per l’insegnante (Di domenica 26 febbraio 2023) Un nuovo Addio potrebbe sconvolgere il cast di Amici. Nelle ultime ore sono spuntate indiscrezioni molto pesanti: momento difficile per lui. Ogni anno il cast di Amici si rinnova con volti nuovi, pronti ad entrare nel cuore del pubblico. Adesso un nuovo Addio potrebbe colpire il talent show più famoso d’Italia. l’insegnante non se la sta passando bene. Ecco cosa sta succedendo. Cosa potrebbe succedere nella trasmissione – Credits: Facebook – GranTennisToscana.itsono tanti i colpi di scena ad Amici, con il talent show che sta entrando nel vivo. In queste ore si sta parlando soprattutto di Ramon che in casetta ha svelato il suo segreto. Da quando è entrato a far parte del programma il ballerino è sempre ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 26 febbraio 2023) Un nuovopotrebbe sconvolgere il cast di. Nelle ultime orespuntatemolto pesanti:per lui. Ogni anno il cast disi rinnova con volti nuovi, pronti ad entrare nel cuore del pubblico. Adesso un nuovopotrebbe colpire il talent show più famoso d’Italia.non se la sta passando bene. Ecco cosa sta succedendo. Cosa potrebbe succedere nella trasmissione – Credits: Facebook – GranTennisToscana.ittanti i colpi di scena ad, con il talent show che sta entrando nel vivo. In queste ore si sta parlando soprattutto di Ramon che in casetta ha svelato il suo segreto. Da quando è entrato a far parte del programma il ballerino è sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlueZagor : @CuckCapIt Festa di addio al nubilato, anche se sai benissimo che Lei continuerà a scoparsi i tuoi ed i Suoi amici. - orieleaq : RT @aiuto88: «E' stato divertente giocare in allegria C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio amici addio» Rimango c… - chenoialavita1 : RT @aiuto88: «E' stato divertente giocare in allegria C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio amici addio» Rimango c… - feeedeeeriicaa : RT @aiuto88: «E' stato divertente giocare in allegria C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio amici addio» Rimango c… - aiuto88 : «E' stato divertente giocare in allegria C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio amici addio»… -