(Di domenica 26 febbraio 2023) L’annuncio è arrivato sui social dell’azienda. “Con immensa tristezza la famigliaannuncia la scomparsa dijravvenuta oggi dopo una lunga malattia. Un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nelle nostre vite. Ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di coloro che lo hanno conosciuto ed è stato una fonte di ispirazione ed ammirazione per tutti. Lasciamo andarecon il ricordo del suo spirito vivace e brillante, della sua gentilezza e della sua dedizione alla vita. Riposi in pace”. Lo si legge sulla bacheca Facebook diSpa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fili190381 : @RossoneroKonic Addio di Van Basten, finale col Liverpool, (l'addio di nesta-inzaghi ecc. quel giorno li è stato de… - paolo_r_2012 : RT @fanpage: Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore si è spento a 84 anni. - GazzChianti : GREVE IN CHIANTI - Addio al Barone di Sezzate. Il sindaco di Greve Sottani: “Viene meno uno di noi”. 'Persona stima… - MasterDemonbdsm : @paolo_caciolli Guarda guarda la telecamera ihihihihihi addio - solina_paolo : RT @GDS_it: Palermo, è morta a 49 anni #NataliaRiccobono, moglie del pluricampione del mondo di canottaggio #LucaMoncada -

L'a solenni onoranze per Maurizio Costanzo , prima in Campidoglio per l'omaggio della sua città, ... Sulla scena cabarettistica e televisiva esplode un personaggio che si chiamaVillaggio , ...Più recenti e altrettanto proficue le collaborazioni con Enrico Bertolino e Maurizio Crozza nonché quelle con Canal+ di cui è stato autore per due documentari su Renzo Piano eConte . Il tweet ...

Addio a Paolo Casolaro, proprietario di “Casolaro Hotellerie Spa ... Il Denaro

Addio a padre Garuti, il biblista domenicano innamorato della Parola Avvenire

Maurizio Costanzo, l'addio di amici e colleghi: "Perdiamo tantissimo" Sky Tg24

Addio al Barone di Sezzate. Il sindaco di Greve in Chianti Paolo ... Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

Addio a Giampaolo Galleri, il profeta del volley a Sassari La Nuova Sardegna

Il mondo del giornalismo piange Curzio Maltese. Storica firma di Repubblica , poi passato al Domani, Maltese si è spento oggi ...Giornalista, scrittore, politico e autore televisivo italiano. Era nato a Milano nel 1959. Nel 2008 venne eletto al Parlamento Europeo nel partito L'Altra Europa con Tsipras, dopo la rinuncia di Moni ...