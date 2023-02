Addio a Curzio Maltese | «Si è impegnato fino all’ultimo per un’Italia più giusta»

Leggi su open.online

(Di domenica 26 febbraio 2023)è morto. Il giornalista ed ex europarlamentare era nato a Milano nel 1959 e aveva 63 anni. A dare la notizia il quotidiano Domani, con cui collaborava.è stato deputato europeo per la lista “L’Altra Europa con Tsipras” dal 2014 al 2019. Stefano Feltri, direttore di Domani, lo saluta su Twitter: «Ci ha lasciati un grande giornalista, che abbiamo avuto il privilegio di avere su Domani. Pur provato dalla malattia, forte della sua passione civile e dell’amore della moglie Paola, si èper un paese più giusto». Una vita tra politica e giornalismo Cresciuto a Sesto San Giovanni, all’epoca ribattezzata la «Stalingrado d’Italia»,inizia la sua carriera di giornalista occupandosi di sport e cronaca per diversi ...