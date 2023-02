Adani contro l’Inter: «Basta scuse, sette sconfitte sono troppe» (Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Lele Adani, opinionista ed ex giocatore dell’Inter, dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna Lele Adani ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna in Serie A. PAROLE – «C’è da fare il mea culpa da parte di allenatore e squadra. La Champions ha pesato sicuramente ma non è una scusa: 7 sconfitte in 24 partite sono troppe. Niente scuse, con quelle non si va da nessuna parte. Una rosa come l’Inter non può fare questo tipo di prestazioni. Il Bologna è allenato e costruito bene, bravissimi Sartori e Thiago Motta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Lele, opinionista ed ex giocatore del, dopo la sconfitta dei nerazzurriil Bologna Leleha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta dela Bologna in Serie A. PAROLE – «C’è da fare il mea culpa da parte di allenatore e squadra. La Champions ha pesato sicuramente ma non è una scusa: 7in 24 partite. Niente, con quelle non si va da nessuna parte. Una rosa comenon può fare questo tipo di prestazioni. Il Bologna è allenato e costruito bene, bravissimi Sartori e Thiago Motta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

