Adani | «Champions League non una scusa | 7 sconfitte troppe per l’Inter»

Il tema caldo di oggi è lo stop dell'Inter contro il Bologna. La settima sconfitta in campionato dei nerazzurri viene commentata così da Daniele Adani dagli studi di 90? minuto con la Rai. SCUSE – Daniele Adani non parla di scuse per Simone Inzaghi e l'Inter. La squadra è totalmente colpevole secondo l'ex calciatore: «La Champions League non è una scusa, l'allenatore e la squadra devono fare mea culpa assolutamente. La preparazione della partita non è stata adeguata, tutta la squadra si è espressa a livelli bassi. L'Europa non è una scusa semplicemente per le sette sconfitte su ventiquattro partite, troppe per una squadra che vuole stare lì. La classifica infatti dice -18 dal Napoli. Con le scuse non si va da nessuna ...

