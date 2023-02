Accademia volley, ancora una vittoria al tie break: Friends Roma sconfitta 3-2 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNuova vittoria al tie break per l’Accademia volley che ieri sera ha superato alla Palestra Rampone la volley Friends Roma con il punteggio di 3-2 (25-15, 20-25, 25-13, 18-25, 15-7) nella diciassettesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. In uno scontro diretto per la salvezza, le giallorosse avevano necessità di vincere per allungare in classifica su una diretta concorrente e riescono a centrare il risultato al termine di una gara che conferma tuttavia tutte le luci e le ombre stagionali di questa squadra. Tre set giocati praticamente alla perfezione dal sestetto beneventano dove non c’è stata storia e due invece dove si è spenta completamente la luce, insieme ai meriti dell’avversario, sono la dimostrazione di come le giallorosse ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNuovaal tieper l’che ieri sera ha superato alla Palestra Rampone lacon il punteggio di 3-2 (25-15, 20-25, 25-13, 18-25, 15-7) nella diciassettesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. In uno scontro diretto per la salvezza, le giallorosse avevano necessità di vincere per allungare in classifica su una diretta concorrente e riescono a centrare il risultato al termine di una gara che conferma tuttavia tutte le luci e le ombre stagionali di questa squadra. Tre set giocati praticamente alla perfezione dal sestetto beneventano dove non c’è stata storia e due invece dove si è spenta completamente la luce, insieme ai meriti dell’avversario, sono la dimostrazione di come le giallorosse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Accademia, domani primo scontro diretto: giallorosse al Rampone contro la Volley Friends Roma -… - Tgyou24 : Nuovo impegno casalingo per l’Accademia. Domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento le giallorosse affro… - ottopagine : Accademia Volley, domani primo scontro diretto #Benevento - Tgyou24 : Nessuna sorpresa per l'Accademia Volley superata questa sera in trasferta a Fonte Nuova (RM) dalla ICS Volley Santa… - ottopagine : Accademia Volley, niente da fare con il Santa Lucia #Benevento -