Aborto, Stati Uniti rischiano stretta su pillola. Biden: “Farò valere diritto di veto” (Di domenica 26 febbraio 2023) Si apre un nuovo scenario sul tema dell’Aborto negli Stati Uniti. La vicepresidente Kamala Harris ha parlato venerdì in audizione tenendo un discorso a sostegno dell’esigenza pillola abortiva al mifepristone, mentre una causa in corso (e presieduta da un giudice di orientamento repubblicano) potrebbe presto impedirne la sua distribuzione a livello nazionale, togliendo potenzialmente a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Si apre un nuovo scenario sul tema dell’negli. La vicepresidente Kamala Harris ha parlato venerdì in audizione tenendo un discorso a sostegno dell’esigenzaabortiva al mifepristone, mentre una causa in corso (e presieduta da un giudice di orientamento repubblicano) potrebbe presto impedirne la sua distribuzione a livello nazionale, togliendo potenzialmente a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlMarinaio5 : @entp_t_intp_t @PedroMg_02 @jacopocoghe Io non ho insultato nessuno. È semplicemente contraddittorio essere pro abo… - anna30048679 : RT @ProgettoLepanto: ??La 'dottoressa' Katie McHugh, dell'Indiana (Stati Uniti), che pratica aborti, ha pubblicato un agghiacciante messaggi… - ConsPrussiano : @luddynski Improbabile. Aborto sicuramente ma co saranno anche stati metodi contraccettivi ante litteram. Comunque… - Patrizia_______ : RT @CauseSanti: Per i Medici la sanata era destinata a morire. I genitori durante i peggiori momenti della #gravidanza sono stati fortement… - roxibrass : RT @ProgettoLepanto: ??La 'dottoressa' Katie McHugh, dell'Indiana (Stati Uniti), che pratica aborti, ha pubblicato un agghiacciante messaggi… -