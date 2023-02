Abby Choi, la modella uccisa e fatta a pezzi: “Alcune parti del corpo trovate in un frigorifero”. Arrestati il suocero, la suocera e il cognato (Di domenica 26 febbraio 2023) La scorsa settimana era apparsa sulla copertina della prestigiosa rivista di moda L’Officiel. Mercoledì la denuncia della sua scomparsa e ora la notizia: è stata uccisa e poi smembrata, e Alcune parti del suo corpo sono state ritrovate in un frigorifero. È quanto accaduto alla modella e influencer cinese Abby Choi, 28 anni. A dare la notizia della sua morte è il Guardian, che cita fonti della polizia di Hong Kong: in manette sono finiti il padre, la madre e il fratello maggiore dell’ex marito della donna, tutti e tre accusati dell’omicidio e della mutilazione del suo cadavere. Per il momento non ci sono tracce dell’ex marito. “Crediamo che tra la vittima e la famiglia del suo ex marito ci fossero molte liti sui soldi, che riguardavano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) La scorsa settimana era apparsa sulla copertina della prestigiosa rivista di moda L’Officiel. Mercoledì la denuncia della sua scomparsa e ora la notizia: è statae poi smembrata, edel suosono state riin un. È quanto accaduto allae influencer cinese, 28 anni. A dare la notizia della sua morte è il Guardian, che cita fonti della polizia di Hong Kong: in manette sono finiti il padre, la madre e il fratello maggiore dell’ex marito della donna, tutti e tre accusati dell’omicidio e della mutilazione del suo cadavere. Per il momento non ci sono tracce dell’ex marito. “Crediamo che tra la vittima e la famiglia del suo ex marito ci fossero molte liti sui soldi, che riguardavano ...

