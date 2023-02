"Abbiamo visto cosa c'è dentro il frigo della Boldrini" | Guarda (Di domenica 26 febbraio 2023) Repubblica fa un viaggio a casa Boldrini. E nell'appartamento dell'ex presidente della Camera c'è tutta la sua personalità. Ogni oggetto racconta la sua vita, ma anche il suo modo di vedere il mondo e la politica: "Essere accolta dalle piante mi dà pace. Il lavoro - dichiara l'ex presidente della Camera - mi porta a stare fuori tutto il giorno, a confrontarmi con tante persone. Vivo qui in affitto dal 2017. La casa rappresenta il luogo in cui poter tirare il fiato, pensare liberamente, fissare le idee". Sul pavimento un tappeto afghano: "Lo presi a Masar-i-Sharif nel '92 e nella trama di lana è descritta la ritirata sovietica dai signori della guerra: elicotteri, mig e una processione di carri armati russi lasciano il Paese attraversando il fiume Amu Darya". E ancora: "Ci sono anche le ciotole prese a Hebron che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Repubblica fa un viaggio a casa. E nell'appartamento dell'ex presidenteCamera c'è tutta la sua personalità. Ogni oggetto racconta la sua vita, ma anche il suo modo di vedere il mondo e la politica: "Essere accolta dalle piante mi dà pace. Il lavoro - dichiara l'ex presidenteCamera - mi porta a stare fuori tutto il giorno, a confrontarmi con tante persone. Vivo qui in affitto dal 2017. La casa rappresenta il luogo in cui poter tirare il fiato, pensare liberamente, fissare le idee". Sul pavimento un tappeto afghano: "Lo presi a Masar-i-Sharif nel '92 e nella trama di lana è descritta la ritirata sovietica dai signoriguerra: elicotteri, mig e una processione di carri armati russi lasciano il Paese attraversando il fiume Amu Darya". E ancora: "Ci sono anche le ciotole prese a Hebron che ...

