A San Siro l’Atalanta non sarà sola: presenti 2000 tifosi nerazzurri sugli spalti (Di domenica 26 febbraio 2023) Per stasera sono attesi a San Siro oltre 2000 tifosi dell’Atalanta per sostenere i nerazzurri contro il Milan Il motto “per un grande risultato ci vuole un grande pubblico” vale soprattutto in trasferta, e l’Atalanta non si fa trovare certamente impreparata visto il calore del suo tifo. La possibilità (momentanea) di acquistare liberamente il biglietto nel settore ospiti senza l’obbligo di Dea Card ha portato grande entusiasmo, aumentando la presenza orobica sugli spalti. Aggiornando i dati nella mattinata di oggi si riscontra che nel terzo anello verde di San Siro saranno presenti stasera oltre 2000 tifosi dell’Atalanta pronti a sostenere Toloi e compagni verso ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Per stasera sono attesi a Sanoltredelper sostenere icontro il Milan Il motto “per un grande risultato ci vuole un grande pubblico” vale soprattutto in trasferta, enon si fa trovare certamente impreparata visto il calore del suo tifo. La possibilità (momentanea) di acquistare liberamente il biglietto nel settore ospiti senza l’obbligo di Dea Card ha portato grande entusiasmo, aumentando la presenza orobica. Aggiornando i dati nella mattinata di oggi si riscontra che nel terzo anello verde di Sansarannostasera oltredelpronti a sostenere Toloi e compagni verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nuovo stadio, che succede? Il #Milan va da solo, l'#Inter si infuria - AndreyOnana : Un’altra serata magica in cui questa squadra ha dimostrato carattere e orgoglio. Grazie per il sostegno di chi era… - Gazzetta_it : Zhang: ciao San Siro, l'Inter ha scelto un'area in città per il suo #stadio. Cresce la tensione con il #Milan - Frances99584624 : RT @marifcinter: Senza l'ok al nuovo San Siro ideato col Milan, anche l'Inter lascerà il Meazza. C’è già area individuata, all’interno del… - crisso86rn : @FusatoRiccardo ma se non paghiamo neanche l affitto di san siro !!!! giornalisti dei miei coglioni -