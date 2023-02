A Napoli le sagome della squadra di Spalletti sulle scale dei Quartieri Spagnoli

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli undici giocatori azzurri, con al fianco il tecnicoe il presidente De Laurentiis,ad altezza naturale. E’ questo il nuovo segno di grande amore e attesacittà diper il sogno scudetto che è stato posto dai tifosi partenopei deidi Vico Colonne a Cariati, nel pieno dei vicoli del centro, a 50 metri da piazzetta Maradona. La foto dell’undici azzurro schierato come una formazione aperta dal portiere azzurro Meret e chiusa dal tris d’attacco Lozano, Osimhen, Kvatratskhelia hanno subito avuto un boom sui social e il luogo è diventato una nuova tappa per i napoletani ma anche per le migliaia di turisti che già da questo week end ricominciano a frequentare ...

Da Meret a Osimhen, ci sono anche Spalletti e De Laurentiis. Posizionati sulla scalinata di Vico Colonne a Cariati gli 11 giocatori azzurri ad altezza naturale sono una nuova tappa per i ...

Tutto il Napoli, a partire da Luciano Spalletti, in strada ai Quartieri Spagnoli. Come In versione... cartonato. Nelle ultime ore, infatti, nel centro della città sono comparse le sagome dei giocator ...