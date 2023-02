A Muktar Edris e Angelika Mach la 10^ Napoli City Half Marathon

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 6 minuti– Il clima non ha tradito le aspettative, è stata una giornata perfetta per i quasi 5mila atleti impegnati nella 10^che ha messo ancora più in risalto le bellezze della città. Dal fascino del lungomare Caracciolo con lo sfondo del Vesuvio e di Capri al passaggio sul velocissimo corso Umberto prima di costeggiare il Maschio Angioino e tornare al traguardo allo Sport Expo alla Mostra d’Oltremare, sede logistica della manifestazione. In mezzo al divertimento e allo spettacolo per tutti c’è anche la gara vera, quella dei grandi nomi che qui allasono venuti per scrivere il proprio nell’albo d’oro. GARA MASCHILE – Gara che ha subito decretato i vincitori ...