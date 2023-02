“A gennaio inizia un nuovo campionato” la frase da applausi di Alvino (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Napoli vince da otto partite consecutive ma c’era chi pensava che a gennaio la squadra di Spalletti sarebbe sicuramente calata. La sconfitta del Napoli contro l’Inter aveva dato speranza a chi, per tutta la pausa dei Mondiali e quella natalizia, aveva continuato a sottolineare che per il Napoli ci sarebbe stato sicuramente un calo. Non si capiva il motivo per cui solo il Napoli doveva crollare, invece tutte le altre squadre avrebbero macinato punti e superato gli azzurri in classifica. Dopo Inter-Napoli 1-0 tutti erano convinti che oramai la squadra di Spalletti era allo sbando. Da quel momento in poi, invece, ha inanellato otto vittorie consecutive guidata da un incredibile Osimhen. Ecco il commento di Carlo Alvino dopo la vittoria del Napoli ad Empoli: “A gennaio inizia un nuovo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Napoli vince da otto partite consecutive ma c’era chi pensava che ala squadra di Spalletti sarebbe sicuramente calata. La sconfitta del Napoli contro l’Inter aveva dato speranza a chi, per tutta la pausa dei Mondiali e quella natalizia, aveva continuato a sottolineare che per il Napoli ci sarebbe stato sicuramente un calo. Non si capiva il motivo per cui solo il Napoli doveva crollare, invece tutte le altre squadre avrebbero macinato punti e superato gli azzurri in classifica. Dopo Inter-Napoli 1-0 tutti erano convinti che oramai la squadra di Spalletti era allo sbando. Da quel momento in poi, invece, ha inanellato otto vittorie consecutive guidata da un incredibile Osimhen. Ecco il commento di Carlodopo la vittoria del Napoli ad Empoli: “Aun...

