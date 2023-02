A che punto siamo con la riforma del praticantato giornalistico? (Di domenica 26 febbraio 2023) A novembre 2022 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato a maggioranza una norma che mirava a permettere l’accesso al praticantato giornalistico anche a coloro che facevano attività giornalistica per testate non registrate. Cosa significa, all’atto pratico? Che, ad esempio, coloro che fanno attività divulgativa e assimilabile a quella giornalistica sui social network e sulle testate nate come progetti editoriali social potrebbero intraprendere la carriera professionistica. Questa cosiddetta riforma del praticantato giornalistico, però, è stata bloccata dal Ministero della Giustizia, che ha manifestato una serie di perplessità in merito. riforma del praticantato giornalistico: qual è la direzione giusta? Per capire quale potrebbe ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 febbraio 2023) A novembre 2022 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato a maggioranza una norma che mirava a permettere l’accesso alanche a coloro che facevano attività giornalistica per testate non registrate. Cosa significa, all’atto pratico? Che, ad esempio, coloro che fanno attività divulgativa e assimilabile a quella giornalistica sui social network e sulle testate nate come progetti editoriali social potrebbero intraprendere la carriera professionistica. Questa cosiddettadel, però, è stata bloccata dal Ministero della Giustizia, che ha manifestato una serie di perplessità in merito.del: qual è la direzione giusta? Per capire quale potrebbe ...

