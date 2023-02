26 febbraio 1993: una bomba al World Trade Center (Di domenica 26 febbraio 2023) Il World Trade Center, situato nel cuore di Manhattan, a New York, fu costruito nel 1966 e divenne immediatamente un punto di riferimento iconico per la città. Le Torri Gemelle, come erano conosciute, si ergevano a oltre 1.360 piedi dal suolo, ciascuna di 110 piani. In questo giorno della storia, il 26 febbraio 1993, il Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 febbraio 2023) Il, situato nel cuore di Manhattan, a New York, fu costruito nel 1966 e divenne immediatamente un punto di riferimento iconico per la città. Le Torri Gemelle, come erano conosciute, si ergevano a oltre 1.360 piedi dal suolo, ciascuna di 110 piani. In questo giorno della storia, il 26, il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rassegnally : È il #26febbraio! E quindi? * Giorno di guerra n. 368 in #Ucraina * A #Roma marcia organizzata dell'Ambasciata ucr… - sulsitodisimone : 26 Febbraio 1993 ? Un'autobomba esplode sotto la torre settentrionale del World Trade Center di New York causando l… - baratto_m : Il 23 Febbraio assieme al Console Generale del Regno del Marocco a Milano è stato inaugurato, con una sobria manife… - gianpi36590925 : RT @RadioFrecciaOf: ??Il 22 febbraio 1993 #LennyKravitz pubblicava Are You Gonna Go My Way, singolo che dà il nome al suo terzo album ??Il… - robyjuve_motley : RT @pilloledirock: Il 25 febbraio 1993 moriva Toy Caldwell, chitarrista e co-fondatore con il fratello Tommy e con Doug Gray dei Marshall T… -