25 Febbraio 2023 – Bakhmut, l'Ucraina fa saltare una diga per rallentare offensiva russa. Zelensky invita entourage russo a uccidere Putin (Di domenica 26 febbraio 2023) Le truppe ucraine hanno fatto saltare in aria una diga a Bakhmut, in Ucraina orientale, per rallentare l'offensiva russa. Volodymyr Zelensky lancia l'anatema sullo zar: prima o poi sarà il suo entourage a ucciderlo. Perché "i predatori mangeranno il predatore" e "ci sarà sicuramente un momento in cui la fragilità del regime di Putin si farà sentire all'interno della Russia. Troveranno un motivo per uccidere l'assassino, ma avranno bisogno di una ragione". Un terremoto di magnitudo 6,2 è stato registrato nella regione remota della Nuova Bretagna della Papua Nuova Guinea. Il governo delle Filippine ha assegnato all'azienda spagnola Acciona la realizzazione del secondo lotto del progetto della linea ferroviaria sud.

