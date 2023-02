? LIVE! Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasp va col trequartista (Di domenica 26 febbraio 2023) LE formazioni ufficiali Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp. Tatarusanu, Mirante, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. All. Pioli Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Lookman, Højlund. A disp. Sportiello, Rossi, Palomino, Okoli, Soppy, Ruggeri, Chiwisa, Muhameti, Boga, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Mariani Gian Piero Gasperini non opta per il tridente: Boga va in panchina, Ederson e Koopmeiners si alterneranno dietro agli inamovibili Lookman e Højlund. Tornano De Roon e anche Scalvini. Squalificato Demiral, prima panchina per il ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 febbraio 2023) LE(3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp. Tatarusanu, Mirante, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. All. Pioli(3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Lookman, Højlund. A disp. Sportiello, Rossi, Palomino, Okoli, Soppy, Ruggeri, Chiwisa, Muhameti, Boga, Vorlicky, Muriel. All.erini Arbitro: Mariani Gian Pieroerini non opta per il tridente: Boga va in panchina, Ederson e Koopmeiners si alterneranno dietro agli inamovibili Lookman e Højlund. Tornano De Roon e anche Scalvini. Squalificato Demiral, prima panchina per il ...

