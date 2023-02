Zona Bianca, ecco le anticipazioni di domenica 26 febbraio (Di sabato 25 febbraio 2023) Zona Bianca, ecco le anticipazioni della puntata di domenica 26 febbraio Un lungo ricordo di Maurizio Costanzo, uno dei volti più importanti della televisione italiana, con commenti da parte di amici e spezzoni inediti tratti dai suoi storici programmi, sarà al centro del nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi in onda domani, domenica 26 febbraio, in prima serata su Retequattro. Leggi anche –> Le frasi di Edoardo Donnamaria spiazzano i VIP ed il web: la regia censura Con testimonianze esclusive si approfondiranno, inoltre, gli incidenti avvenuti al liceo classico Michelangiolo di Firenze e le polemiche nate in seguito alle dichiarazioni ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 febbraio 2023)ledella puntata di26Un lungo ricordo di Maurizio Costanzo, uno dei volti più importanti della televisione italiana, con commenti da parte di amici e spezzoni inediti tratti dai suoi storici programmi, sarà al centro del nuovo appuntamento con “”, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi in onda domani,26 febbraio, in prima serata su Retequattro. Leggi anche –> Le frasi di Edoardo Donnamaria spiazzano i VIP ed il web: la regia censura Con testimonianze esclusive si approfondiranno, inoltre, gli incidenti avvenuti al liceo classico Michelangiolo di Firenze e le polemiche nate in seguito alle dichiarazioni ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe ...

