Zielinski | “Abbiamo provato tanti schemi”

Napoli spumeggiante nei primi quarantacinque minuti allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. La squadra dell'ex di turno Luciano Spalletti è già sul doppio vantaggio: decisivo l'autogol di Ismajli provocato da un cross di Zielinski ed il tap in vincente di Victor Osimhen arrivato al minuto numero 28. Lo stesso centravanti nigeriano ha avuto sui piedi l'occasione per mettere la parola fine sul match, ma Vicario ha opposto resistenza spedendo il tentativo sul palo. I toscani restano così ancorati alla sfida. Al momento la formazione campana è a 65 punti in classifica, 18 lunghezze di vantaggio sull'Inter seconda. Il discorso Scudetto sembra sempre di più un conto chiuso.

Zielinski all'intervallo di Empoli Napoli
Nell'intervallo del match, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato una breve intervista Piotr Zielinski.

