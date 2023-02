Zelensky, la Russia e il piano di pace della Cina: «Voglio incontrare Xi-Jinping» (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di voler incontrare il suo omologo cinese Xi-Jinping per discutere con lui la proposta di pace di 12 punti avanzata dalla Cina per tentare di porre fine al conflitto in Ucraina. Secondo il leader di Kiev, che ha parlato ieri in conferenza stampa in occasione dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il piano di Pechino rappresenta un segnale di «buona volontà» del gigante asiatico di cercare la pace, ma «dovranno seguire i fatti». «Credo che il fatto che la Cina abbia iniziato a parlare di Ucraina non sia una brutta cosa. Nel piano c’è il rispetto dell’integrità territoriale, anche se non è citata esplicitamente ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato di voleril suo omologo cinese Xi-per discutere con lui la proposta didi 12 punti avanzata dallaper tentare di porre fine al conflitto in Ucraina. Secondo il leader di Kiev, che ha parlato ieri in conferenza stampa in occasione dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte, ildi Pechino rappresenta un segnale di «buona volontà» del gigante asiatico di cercare la, ma «dovranno seguire i fatti». «Credo che il fatto che laabbia iniziato a parlare di Ucraina non sia una brutta cosa. Nelc’è il rispetto dell’integrità territoriale, anche se non è citata esplicitamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - GiovaQuez : Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi all… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'I negoziati ci saranno, serve un vertice di pace. Ma la Russia finora ha intrapreso solo azion… - OttobreInfo : RT @francofontana43: Piace a tutti il piano cinese, in cui non c’è la parola “guerra” Pubblicati i 12 punti della posizione cinese I russi:… - AlfonsoDeSalvo1 : RT @GiovaQuez: Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi alla Russia… -