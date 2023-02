Zelensky al G7: "2023 sia anno della fine dell'aggressione russa" (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 2023 può diventare l'anno della liberazione dell'Ucraina e della fine dell'aggressione russa. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una videoconferenza con i leader dei paesi del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilpuò diventare l'liberazione'Ucraina e. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin una videoconferenza con i leader dei paesi del ...

