Zanetti: «Il Napoli è ingiocabile. Ha ridicolizzato l'Eintracht che ha vinto l'Europa League» (Di sabato 25 febbraio 2023) L'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dal Napoli Il suo Empoli poteva fare qualcosa in più? Con quale insegnamento esce da questa partita? «Parto dal Napoli: è una squadra che per certi versi sia ingiocabile, fa tutte la fasi in maniera incredibile e diversa. Abbiamo dato tutto noi, poi da fuori è facile parlare, ma i nostri avevano di fronte dei giocatori che in alcune zone del campo erano impressionanti. Potevamo fare qualcosa di meglio,ma ci siamo affacciati qualche volta dalla loro parte. Mi concentro sul nostro, nel primo tempo abbiamo avuto un po' di timore, non lo so spiegare, questo ci deve far crescere perché in altre partite non l'abbiamo fatto. Oggi i due gol li abbiamo fatti da soli. Il Napoli ha ridicolizzato ...

