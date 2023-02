WWE: Sami Zayn sarà nel main event di Wrestlemania 39? Non, forse, nel match che speravano i fan… (Di sabato 25 febbraio 2023) Nonostante non sembrasse possibile dopo il finale e la sconfitta di Elimination Chamber, c’è ancora una chance per Sami Zayn di prendere parte al main event di Wrestlemania 39. Non nel modo, però, che speravano i fan. E’ infatti uscita un’indiscrezione decisamente attendibile che confermerebbe la presenza dell’ormai ex membro della Bloodline nel match conclusivo della prima notte dello Showcase of Immortals, nell’incontro che sarà valido per gli Undisputed Tag-Team Titles e che dovrebbe vedere gli Usos sfidare il loro ex partner e Kevin Owens. Il match, ormai decisamente “chiamato“, metterebbe la parola fine all’incredibile storyline che ha visto coinvolti Zayn e la Bloodline negli ultimi mesi, con ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 25 febbraio 2023) Nonostante non sembrasse possibile dopo il finale e la sconfitta di Elimination Chamber, c’è ancora una chance perdi prendere parte aldi39. Non nel modo, però, chei fan. E’ infatti uscita un’indiscrezione decisamente attendibile che confermerebbe la presenza dell’ormai ex membro della Bloodline nelconclusivo della prima notte dello Showcase of Immortals, nell’incontro chevalido per gli Undisputed Tag-Team Titles e che dovrebbe vedere gli Usos sfidare il loro ex partner e Kevin Owens. Il, ormai decisamente “chiamato“, metterebbe la parola fine all’incredibile storyline che ha visto coinvoltie la Bloodline negli ultimi mesi, con ...

