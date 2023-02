(Di sabato 25 febbraio 2023) Non c’è mai una settimana tranquilla per la, giorno dopo giorno la famiglia più potente della WWE rischia di sgretolarsi dopo il tradimento diZayn. Da un lato il Tribal Chief, assente questa notte, deve pensare al suo match di WrestleMania contro Cody Rhodes, dall’altro c’è una situazione da chiarire con Jey Uso, sempre più distante dallamolto vicino a. Questa notte la lealtà di Jey è statauna volta messa alla prova, ma il samoano ha preferito non fare niente. “Sàlvati dalla barca che affonda” Questa settimana Roman Reigns si è preso una pausa, ma anche a distanza il Tribal Chief osserva tutto e guida i fili della sua famiglia. AUso, durante alcuni segmenti backstage, Paul Heyman ha chiesto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Jey Uso è ancora un problema per la Bloodline, rimane a guardare mentre Sami colpisce Jimmy… - infoitcultura : WWE: Sami Zayn ha un messaggio per Jey Uso dopo Smackdown - AceAmongKnaves : RT @WWEItalia: ?? Jey Uso non lascia Jimmy a difendere i Title di coppia da solo. ?? Torna @RondaRousey durante un confronto fra @QoSBaszler… - misterj1995 : RT @WWEItalia: ?? Jey Uso non lascia Jimmy a difendere i Title di coppia da solo. ?? Torna @RondaRousey durante un confronto fra @QoSBaszler… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: ?? Jey Uso non lascia Jimmy a difendere i Title di coppia da solo. ?? Torna @RondaRousey durante un confronto fra @QoSBaszler… -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ..."The King" LawlerUso ......Hartwell IYO SKY Ivar Jacy Jayne Jake "The Snake" Roberts JD McDonagh Jerry 'The King' Lawler...'01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che2k23,...

WWE: Jey Uso rompe il silenzio dopo la sua assenza a Smackdown Zona Wrestling

Jey Uso NON difenderà i titoli di SmackDown insieme a Jimmy The Shield Of Wrestling

WWE: Finalmente Jey Uso rompe il silenzio Spazio Wrestling

WWE: Jey Uso non abbandona il fratello, ma non ha cambiato idea sulla Bloodline Zona Wrestling

WWE: Jey Uso lascia la Bloodline Su Instagram scrive “Sono fuori” Zona Wrestling

NESSUN CAMBIO DI PIANOQuello che è accaduto a Montreal è esattamente quello che è accaduto a Clash Of The Castle.Sono cambiati gli avversari, sono cambiati gli idoli di casa, nel Regno Unito avevamo D ...Questa settimana a Monday Night Raw, Sami Zayn ha chiesto l’aiuto di Kevin Owens per sconfiggere la Bloodline, che tuttavia ha rifiutato per via di quanto accaduto con lui negli ultimi mesi. Al moment ...