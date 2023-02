(Di sabato 25 febbraio 2023) Come ogni venerdì sera, ieri è andato in onda un nuovo episodio diricco di azione: la puntata si è conclusa con l’interazione tra Jimmy Uso e Sami Zayn con Jey Uso rimasto a guardare tra il pubblico. La storyline che ha come protagonista la Bloodline sembra dare i suoi frutti sia in termini di sviluppo che in termini di spettatori, visto che glidello show blu stanno continuando a crescere di settimana in settimana. I numeri Stando a quanto riportato da Spoiler Tv, l’episodio di ieri sera ha fatto registrare una media di 2.303 milioni di spettatori rispetto alla media della scorsa settimana, rappresentata dai 2.250 milioni di spettatori. Il risultato più alto di questo inizio dell’anno è rappresentato dalla puntata pre-Royal Rumble dello scorso 27 gennaio, con 2.432 milioni di spettatori: i numeri rappresentano comunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: In forte rialzo gli ascolti di SmackDown -

Il precedente2K22 (lo trovate insconto su Amazon ), come vi avevamo raccontato nella recensione del nostro Nicolò Bicego , ci aveva colpito in positivo per le mirate rinfrescate date al ......Angle ha dichiarato di aver saputo della sua triste situazione durante il 30° anniversario di...e carismatico Hulk Hogan è stato il protagonista indiscusso degli anni d'oro del wrestling, ...

Roman Reigns avrà un overall di 99 su WWE 2K23 The Shield Of Wrestling

Wrestling in vendita: le big tech Usa e il fondo saudita sognano la ... Dealflower

WWE: Gli ascolti di NXT rimangono stabili nonostante una forte concorrenza Zona Wrestling

Elimination Chamber 2023 Risultati Live - WWE The Shield Of Wrestling

5 Star Frog Splash #223 - Perseverare Tuttowrestling

Ric Flair durante il suo podcast ha rivelato di voler vedere Kenny Omega e gli Young Bucks un giorno in WWE. La All Elite Wrestling si è imposta in questi anni come una valida alternativa, e a tratti ...La carriera di Jeff Hardy si può riassumere tutta in una sola parola: Abuso. Infatti, Jeff, si è fatto notare subito in coppia col fratello Matt come un duo sopra le righe, capace di "abusare" di scal ...