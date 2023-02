WTA Merida 2023, tornado Camila Giorgi! Doppia ‘bicicletta’ a Sloane Stephens: è in semifinale! (Di sabato 25 febbraio 2023) Come si suol dire in questi casi, non c’è stata partita. Una super Camila Giorgi (n.68 del mondo) ha dominato letteralmente il quarto di finale del WTA di Merida, infliggendo un durissima lezione di tennis all’americana Sloane Stephens (n.41 del ranking) sul cemento messicano. Un 6-0 6-0 che la dice lunga sulla prestazione di Camila che, in appena 48 minuti, ha fatto sua la sfida. Per la marchigiana si tratta della 19ª semifinale in carriera e c’è nel mirino la 10ª finale contro la ceca Katerina Siniakova. Nel primo set si comprende dai primi scambi come le due giocatrici abbiano una differente velocità di palla. Giorgi, specialmente con il rovescio, fa i buchi per terra e per Stephens è sempre un problema contenerla. Non sorprende che nel secondo game, ai vantaggi, arrivi il break. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Come si suol dire in questi casi, non c’è stata partita. Una superGiorgi (n.68 del mondo) ha dominato letteralmente il quarto di finale del WTA di, infliggendo un durissima lezione di tennis all’americana(n.41 del ranking) sul cemento messicano. Un 6-0 6-0 che la dice lunga sulla prestazione diche, in appena 48 minuti, ha fatto sua la sfida. Per la marchigiana si tratta della 19ª semifinale in carriera e c’è nel mirino la 10ª finale contro la ceca Katerina Siniakova. Nel primo set si comprende dai primi scambi come le due giocatrici abbiano una differente velocità di palla. Giorgi, specialmente con il rovescio, fa i buchi per terra e perè sempre un problema contenerla. Non sorprende che nel secondo game, ai vantaggi, arrivi il break. ...

