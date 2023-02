WTA Merida 2023: i precedenti tra Camila Giorgi e Katerina Siniakova (Di sabato 25 febbraio 2023) Si disputerà nel cuore della prossima notte italiana il match di semifinale del tabellone principale del torneo Merida Open Akron 2023 di tennis, di categoria WTA 250, in programma a Merida (Messico): sul cemento outdoor l’azzurra Camila Giorgi affronterà la ceca Katerina Siniakova. Curiosamente entrambe le atlete hanno toccato il best ranking il 22 ottobre 2018: l’azzurra al numero 26 e la ceca al 31, ma lunedì scorso Siniakova era in 47ma e Giorgi in 68ma posizione. Quello della prossima notte sarà il quarto precedente tra le due. I tre incroci andati in scena finora sono tutti molto datati: nel 2014 nei quarti di Mosca vinse Siniakova col punteggio di 7-6 (3) 4-6 7-5, poi nel 2017 a Cincinnati successo di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Si disputerà nel cuore della prossima notte italiana il match di semifinale del tabellone principale del torneoOpen Akrondi tennis, di categoria WTA 250, in programma a(Messico): sul cemento outdoor l’azzurraaffronterà la ceca. Curiosamente entrambe le atlete hanno toccato il best ranking il 22 ottobre 2018: l’azzurra al numero 26 e la ceca al 31, ma lunedì scorsoera in 47ma ein 68ma posizione. Quello della prossima notte sarà il quarto precedente tra le due. I tre incroci andati in scena finora sono tutti molto datati: nel 2014 nei quarti di Mosca vinsecol punteggio di 7-6 (3) 4-6 7-5, poi nel 2017 a Cincinnati successo di ...

