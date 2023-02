WTA Merida 2023: Giorgi spazza via Stephens, Siniakova elimina Cocciaretto. Peterson sconfigge a sorpresa Linette (Di sabato 25 febbraio 2023) È terminata poche ore fa un’altra giornata all’WTA 250 di Merida 2023. Tra ieri sera e la notte appena passata si sono disputati sul cemento messicano i quattro quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto ciò che è successo. Grandissima vittoria di Camila Giorgi. L’italiana stupisce tutti e sconfigge con un clamoroso doppio 6-0 la statunitense Sloane Stephens (n.1 del seeding) in appena 48 minuti di gioco. In semifinale l’azzurra classe 1991 se la vedrà con la ceca Katerina Siniakova (testa di serie n.4), uscita vincitrice dal match contro l’altra italiana Elisabetta Cocciaretto (n.7 del torneo) con il punteggio di 6-1 5-7 6-0. eliminata a sorpresa la testa di serie numero 1 Magda ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) È terminata poche ore fa un’altra giornata all’WTA 250 di. Tra ieri sera e la notte appena passata si sono disputati sul cemento messicano i quattro quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto ciò che è successo. Grandissima vittoria di Camila. L’italiana stupisce tutti econ un clamoroso doppio 6-0 la statunitense Sloane(n.1 del seeding) in appena 48 minuti di gioco. In semifinale l’azzurra classe 1991 se la vedrà con la ceca Katerina(testa di serie n.4), uscita vincitrice dal match contro l’altra italiana Elisabetta(n.7 del torneo) con il punteggio di 6-1 5-7 6-0.ta ala testa di serie numero 1 Magda ...

