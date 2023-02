WTA Merida 2023, Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale: Katerina Siniakova sfiderà Camila Giorgi (Di sabato 25 febbraio 2023) Non ci sarà un semifinale tutta italiana nel torneo WTA di Merida, in Messico. Elisabetta Cocciaretto (n.54 del mondo) è stata sconfitta con il punteggio di 6-1 5-7 6-0 dalla ceca Katerina Siniakova (n.47 del ranking). Una partita dai mille volti nella quale l’azzurra ha avuto sempre tantissime difficoltà al servizio, esaurendo le proprie energie nella terza frazione, dominata dalla propria avversaria. Sarà quindi Siniakova ad affrontare nel penultimo atto Camila Giorgi, a segno con un perentorio 6-0 6-0 contro l’americana Sloane Stephens. Nel primo set si comprende che per la nativa di Ancona sarà un match difficile. Il fondamentale del servizio non la sostiene, costretta sempre a fare gli straordinari nel tentativo di tenere la ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Non ci sarà un semitutta italiana nel torneo WTA di, in Messico.(n.54 del mondo) è stata sconfitta con il punteggio di 6-1 5-7 6-0 dalla ceca(n.47 del ranking). Una partita dai mille volti nella quale l’azzurra ha avuto sempre tantissime difficoltà al servizio, esaurendo le proprie energie nella terza frazione, dominata dalla propria avversaria. Sarà quindiad affrontare nel penultimo atto, a segno con un perentorio 6-0 6-0 contro l’americana Sloane Stephens. Nel primo set si comprende che per la nativa di Ancona sarà un match difficile. Il fondamentale del servizio non la sostiene, costretta sempre a fare gli straordinari nel tentativo di tenere la ...

