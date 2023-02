Wta Dubai 2023: montepremi e prize money (Di sabato 25 febbraio 2023) Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 1000 di Dubai 2023, evento in programma dal 19 al 25 febbraio negli Emirati Arabi Uniti. Il primo Mille della stagione va in scena a Dubai, dove quasi tutte le migliori giocatrici del mondo saranno presenti. Campo di partecipanti molto simile a quello del recente Wta 500 di Doha, ma con un tabellone più ampio, a 56. Guida il seeding la numero uno al mondo Iga Swiatek, seguita dalla campionessa dell’Australian Open Aryna Sabalenka e dall’americana Jessica Pegula. L’unica tennista azzurra presente è Martina Trevisan, a caccia di una vittoria che manca dalla United Cup. Il montepremi totale dell’evento è di €2.619.375, con la vincitrice che porterà a casa anche 900 punti preziosi per la classifica. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Iled ildel torneo WTA 1000 di, evento in programma dal 19 al 25 febbraio negli Emirati Arabi Uniti. Il primo Mille della stagione va in scena a, dove quasi tutte le migliori giocatrici del mondo saranno presenti. Campo di partecipanti molto simile a quello del recente Wta 500 di Doha, ma con un tabellone più ampio, a 56. Guida il seeding la numero uno al mondo Iga Swiatek, seguita dalla campionessa dell’Australian Open Aryna Sabalenka e dall’americana Jessica Pegula. L’unica tennista azzurra presente è Martina Trevisan, a caccia di una vittoria che manca dalla United Cup. Iltotale dell’evento è di €2.619.375, con la vincitrice che porterà a casa anche 900 punti preziosi per la classifica. Di seguito la ...

