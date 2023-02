WTA Dubai 2023 | Barbora Krejcikova sorprende Iga Swiatek e conquista il titolo!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) Conclusione a sorpresa nel tabellone principale del torneoDuty Free Tennis Championshipsdi tennis, di categoria WTA 1000, terminato a(Emirati Arabi Uniti): sul cemento outdoor la cecaregola la polacca Iga, testa di serie numero 1, col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 32 minuti di gioco. Il primo parziale si apre con la polacca che cede il servizio ai vantaggi, ma il controbreak arriva a zero nel sesto gioco. Nuovo scambio di break tra settimo ed ottavo game, ma da quel momento la ceca vince gli ultimi otto punti giocati andando a chiudere sul 6-4 dopo 44 minuti di gioco. Nel secondo set si segue l’andamento dei servizi per i primi quattro giochi, anche se la polacca manca due break point tanto nel secondo quanto nel quarto game. La ceca, ...