Wheelchair tennis | Vanessa Ricci convocata in nazionale per i mondiali

(Di sabato 25 febbraio 2023) Bergamo. Ancora una volta, la SBS (Special Bergamo Sport) fornisce una giocatrice allaitaliana diin carrozzina, che a breve sarà impegnata nelle qualificazioni dei campionato del mondo. Stavolta, la ragazza selezionata è, 31 anni, numero 70 al mondo e con un best ranking di numero 66. Un bel traguardo, che arriva in un momento importante per il gruppo orobico, la cui sede di Scanzorosciate è stata scelta per due raduni dell’intero team azzurro al femminile. “Siamo molto orgogliosi e contenti per– spiega Claudio Filipazzi, responsabiledi SBS – perché la presenza inè sempre qualcosa che resta tra i momenti speciali di una carriera. Allo stesso tempo, siamo dispiaciuti per l’assenza di Silvia Morotti, l’altra ...

Wheelchair tennis, Vanessa Ricci convocata per i mondiali. A Scanzo un nuovo raduno della nazionale

Con Daniele Masio, il nuovo fiduciario ligure del wheelchair tennis della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), riprende l'attività ludico - sportiva in Unità Spinale. Dopo due anni di difficoltà varie legate all'emergenza Covid, il reparto ...

ROMA (ITALPRESS) – Riparte il Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, l'articolato progetto che ha l'obiettivo di avvicinare un numero sempre maggiore di giovanissimi al tennis inteso non solo come s ...