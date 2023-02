Weinstein | l' accusatrice segreta esce allo scoperto | ' Sono Evgeniya | ecco come mi ha stuprata'

(Di sabato 25 febbraio 2023) Per molto non si è saputo nulla della sua identità. Ma oraChernyshova confessa di essere l'di Harvey. 'stanca di nascondermi', così l'ex ...

Per molto non si è saputo nulla della sua identità. Ma ora esce allo scoperto. Evgeniya Chernyshova confessa di essere l'di Harvey. 'Sono stanca di nascondermi', così l'ex attrice e modella russa ha rivelato la sua identità ai media amercani. Le sue accuse hanno mandato l'ex produttore di Hollywood ...Estratto dell'articolo di Irene Soave per www.corriere.it eugenia chernyshova 1 Sedici anni di carcere dal tribunale di Los Angeles, sommati ai 23 che gli aveva già comminato il giudice di New York: ...

Evgeniya Chernyshova confessa di essere l'accusatrice di Harvey Weinstein. "Sono stanca di nascondermi", così l'ex attrice e modella russa ha rivelato la sua identità ai media amercani. Le sue accuse ...Giovedì l’ex magnate è stato condannato a 16 anni di prigione in un processo a Los Angeles per lo stupro di una donna finora anonima. Che ora ha parlato: è l’ex modella siberiana Evgeniya Chernyshova ...