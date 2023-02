Weinstein, la modella Evgeniya Chernyshova esce allo scoperto: «Sono io l’accusatrice» (Di sabato 25 febbraio 2023) Giovedì l’ex magnate è stato condannato a 16 anni di prigione in un processo a Los Angeles per lo stupro di una donna finora anonima. Che ora ha parlato: è l’ex modella siberiana Evgeniya Chernyshova Leggi su corriere (Di sabato 25 febbraio 2023) Giovedì l’ex magnate è stato condannato a 16 anni di prigione in un processo a Los Angeles per lo stupro di una donna finora anonima. Che ora ha parlato: è l’exsiberiana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSInews : L'accusatrice di Weinstein esce allo scoperto - 'Sono stanca di nascondermi': l'ex attrice e modella russa Evgeniya… - ANSA_Lifestyle : #HarveyWeinstein è stato condannato da un tribunale di #LosAngeles a 16 anni di reclusione per aver aggredito e stu… - globalistIT : - Bianca34874951 : RT @repubblica: Los Angeles, nuova condanna per il produttore Harvey Weinstein: 16 anni per lo stupro di una modella nel 2013 - repubblica : Los Angeles, nuova condanna per il produttore Harvey Weinstein: 16 anni per lo stupro di una modella nel 2013 -