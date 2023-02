Voto Schlein perché con lei il Pd può ritrovare i suoi ideali smarriti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 febbraio 2023) La scelta che il popolo del centro sinistra è chiamato a compiere, attraverso lo strumento partecipativo delle primarie, dopo la sconfitta delle scorse elezioni nazionali e regionali, rappresenta non soltanto una decisione che riguarda l’assetto interno del Partito democratico, bensì una occasione per costruire il perno dell’azione di opposizione sia all’interno delle Aule istituzionali che nel Paese. Da questa crisi profonda dobbiamo riuscire a cogliere l’opportunità di cambiamento rappresentata dalla candidatura di Elly. Non si può volere che tutto cambi se non cambiamo anche i protagonisti del nuovo percorso. Una donna di trentasette anni rappresenta in modo incontestabile un cambio di paradigma sia dal punto di vista generazionale che di genere. E’ la prima volta che nel Partito democratico la parola femminismo entra senza imbarazzo dalla porta principale ...