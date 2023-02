Volley, Trento completa la rimonta da urlo in Coppa Italia! Milano battuta da 0-2, Michieletto e compagni in Finale (Di sabato 25 febbraio 2023) Trento ha firmato una sbalorditiva rimonta e ha sconfitto Milano per 3-2 (33-25; 22-25; 25-19; 25-16; 15-9), qualificandosi alla Finale della Coppa Italia 2023 di Volley maschile. I vice campioni d’Europa sono riusciti nell’impresa di risalire la china dallo 0-2 e di completare un recupero da urlo contro i meneghini, che stavano cercando di sovvertire il pronostico della vigilia. L’Itas tornerà in campo domani pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Roma per fronteggiare Piacenza, che nella prima semiFinale aveva regolato a sorpresa Perugia, detentrice del trofeo e pretendenti numero 1 per la conquista del titolo. Trento andrà a caccia del quarto trofeo della propria storia dopo quelli alzati al cielo nel 2010, 2012, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023)ha firmato una sbalorditivae ha sconfittoper 3-2 (33-25; 22-25; 25-19; 25-16; 15-9), qualificandosi alladellaItalia 2023 dimaschile. I vice campioni d’Europa sono riusciti nell’impresa di risalire la china dallo 0-2 e dire un recupero dacontro i meneghini, che stavano cercando di sovvertire il pronostico della vigilia. L’Itas tornerà in campo domani pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Roma per fronteggiare Piacenza, che nella prima semiaveva regolato a sorpresa Perugia, detentrice del trofeo e pretendenti numero 1 per la conquista del titolo.andrà a caccia del quarto trofeo della propria storia dopo quelli alzati al cielo nel 2010, 2012, ...

