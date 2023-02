Volley, Perugia ha perso! I Campioni del Mondo crollano dopo 33 vittorie, Piacenza vola in Finale di Coppa Italia! (Di sabato 25 febbraio 2023) La Final Four della Coppa Italia si è aperta con un’enorme sorpresa al Palazzetto dello Sport di Roma. Perugia ha perso la sua prima partita stagionale, lo ha fatto dopo aver infilato 33 vittorie consecutive e nel momento meno opportuno, in occasione della partita da dentro o fuori che non ammetteva appello. I Campioni del Mondo e detentori del trofeo sono stati battuti da Piacenza con uno schiacciante 3-0 (30-28; 25-20; 25-22): la quinta teste di serie ha avuto la meglio sui dominatori della stagione, prima classificata in SuperLega e grande favorita della vigilia. I Lupi hanno firmato il colpaccio di lusso e domani torneranno in campo nella capitale per affrontare la vincitrice dell’altra semiFinale tra Trento e Milano. Piacenza è ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) La Final Four dellaItalia si è aperta con un’enorme sorpresa al Palazzetto dello Sport di Roma.ha perso la sua prima partita stagionale, lo ha fattoaver infilato 33consecutive e nel momento meno opportuno, in occasione della partita da dentro o fuori che non ammetteva appello. Idele detentori del trofeo sono stati battuti dacon uno schiacciante 3-0 (30-28; 25-20; 25-22): la quinta teste di serie ha avuto la meglio sui dominatori della stagione, prima classificata in SuperLega e grande favorita della vigilia. I Lupi hanno firmato il colpaccio di lusso e domani torneranno in campo nella capitale per affrontare la vincitrice dell’altra semitra Trento e Milano.è ...

