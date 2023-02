Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comunepadova : ?? Mercoledì 8 marzo alle 20:45 il Centro Culturale Altinate San Gaetano accoglie 'Diario di un sogno', intervista a… - SalentoSport : #VOLLEY – A Fefè De Giorgi la “Panchina d’Oro Speciale” della #Figc - MRB_it : ?? | Al ''PalaMazzola'' il sindaco e l'assessore allo Sport e i coach De Giorgi e Fanizza #MondoRossoBlù #MRB… -

Va in scena oggi l'ultimo atto della Del Monde Coppa Italia diMaschile, con le Final Four. Si gioca oggi, con le semifinali e domani con la finale (alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella). A Gazzetta dello Sport, Ferdinando De ...'La Capitale è sempre stata una città importante per la pallavolo, anche se ha avuto sempre alti e bassi a livello di club', dice Ferdinando De, tecnico della nazionale maggiore maschile. '...

Volley, De Giorgi fa le previsioni per le Final Four di Coppa Italia Virgilio Sport

Volley, Fefè De Giorgi: "Ho ancora tanta fame. Guardiamo all'Europeo e alle qualificazioni olimpiche" OA Sport

Final Four di Coppa Italia a Roma: "Perugia è la squadra da battere" La Gazzetta dello Sport

VOLLEY – A Fefè De Giorgi la “Panchina d'Oro Speciale” della Figc SalentoSport

De Giorgi: "Rinaldi e Laurenzano in crescita. Ma non guardo solo i giovani" La Gazzetta dello Sport

Dopo il clamoroso successo di questa notte (6-0 6-0) contro la statunitense Sloane Stephens, per Camila Giorgi è già tempo di pensare al prossimo impegno al WTA 250 di Merida 2023. L'italiana (n.68 al ...