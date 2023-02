Volley, Coppa Italia maschile 2023: Piacenza è la prima finalista, primo ko per Perugia dopo 33 vittorie (Di sabato 25 febbraio 2023) La Gas Sales Bluenergy Piacenza è la prima finalista della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di Volley maschile. Risultato storico per i biancorossi di Massimo Botti, che dopo aver eliminato Verona firmano il colpaccio contro Perugia. Sconfitta con il punteggio di 0-3 (28-30, 20-25, 22-25) la Sir Safety Susa Perugia, che subisce la prima sconfitta dopo 33 vittorie consecutive. Niente da fare per i Block Devils di Andrea Anastasi, già matematicamente vincitori della regular season, che non riescono ad aggiudicarsi il terzo trofeo stagionale dopo SuperCoppa e Mondiale per Club. Piacenza attende ora ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) La Gas Sales Bluenergyè ladella Del MonteSuperlegadi. Risultato storico per i biancorossi di Massimo Botti, cheaver eliminato Verona firmano il colpaccio contro. Sconfitta con il punteggio di 0-3 (28-30, 20-25, 22-25) la Sir Safety Susa, che subisce lasconfitta33consecutive. Niente da fare per i Block Devils di Andrea Anastasi, già matematicamente vincitori della regular season, che non riescono ad aggiudicarsi il terzo trofeo stagionaleSupere Mondiale per Club.attende ora ...

