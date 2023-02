Volley, Coppa Italia maschile 2023: Milano si spegne dopo due set, Trento vince al tie-break e vola in finale (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Itas Trentino sconfigge in rimonta l’Allianz Milano e si qualifica per la finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di Volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, reduci dal successo ai quarti contro Modena, continuano a sognare in grande e superano con il punteggio di 3-2 (33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9) i meneghini di Andrea Piazza, che ai quarti avevano eliminato Civitanova. Pochi giorni dopo la sfida di campionato, in cui Milano si era arresa solo al tie-break, è ancora una volta l’Itas a spuntarla. Nella finale in programma domenica 26 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, Trento contenderà il titolo a Piacenza. CALENDARIO FINAL FOUR Coppa ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Itas Trentino sconfigge in rimonta l’Allianze si qualifica per ladella Del MonteSuperlegadi. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, reduci dal successo ai quarti contro Modena, continuano a sognare in grande e superano con il punteggio di 3-2 (33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9) i meneghini di Andrea Piazza, che ai quarti avevano eliminato Civitanova. Pochi giornila sfida di campionato, in cuisi era arresa solo al tie-, è ancora una volta l’Itas a spuntarla. Nellain programma domenica 26 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma,contenderà il titolo a Piacenza. CALENDARIO FINAL FOUR...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiSport : #Volley Si torna in campo per la seconda semifinale di Coppa Italia ?? Trento-Milano in diretta dalle 17.55 su… - Omacchi_ranger : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: Trento rimonta dallo 0-2 e supera Milano al tie break guadagnandosi l’ultimo atto della competizione; i… - syou12831475 : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: Trento rimonta dallo 0-2 e supera Milano al tie break guadagnandosi l’ultimo atto della competizione; i… - yoruneko66 : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: Trento rimonta dallo 0-2 e supera Milano al tie break guadagnandosi l’ultimo atto della competizione; i… - kanotsu1210 : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: Trento rimonta dallo 0-2 e supera Milano al tie break guadagnandosi l’ultimo atto della competizione; i… -