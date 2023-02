Volley Bergamo 1991, i tifosi lanciano una raccolta firme per il palazzetto (Di sabato 25 febbraio 2023) Bergamo. Una raccolta firme per chiedere al Comune di trovare una soluzione che non preveda lo sfratto del Volley Bergamo 1991 dall’attuale casa o che permetta presto di trovarne un’altra. È questa l’iniziativa lanciata dalla Nobiltà Rossoblu, la tifoseria organizzata, riguardo il caso palazzetto dello sport che tiene banco da ormai settimane, se non mesi. La petizione partirà al Pala Intred domenica (26 febbraio) nella sfida interna contro Perugia. Oltre le transenne della hall saranno posizionati due banchetti in cui tifosi e persone comuni potranno apporre la propria firma, “che non lede alcun diritto di privacy, è totalmente libera e non vincolante”, spiega uno dei membri della Nobiltà. L’iniziativa andrà avanti almeno alla prossima sfida in casa, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 febbraio 2023). Unaper chiedere al Comune di trovare una soluzione che non preveda lo sfratto deldall’attuale casa o che permetta presto di trovarne un’altra. È questa l’iniziativa lanciata dalla Nobiltà Rossoblu, la tifoseria organizzata, riguardo il casodello sport che tiene banco da ormai settimane, se non mesi. La petizione partirà al Pala Intred domenica (26 febbraio) nella sfida interna contro Perugia. Oltre le transenne della hall saranno posizionati due banchetti in cuie persone comuni potranno apporre la propria firma, “che non lede alcun diritto di privacy, è totalmente libera e non vincolante”, spiega uno dei membri della Nobiltà. L’iniziativa andrà avanti almeno alla prossima sfida in casa, ...

