"Voglio incontrarlo". Zelensky chiama Pechino: Biden scavalcato? (Di sabato 25 febbraio 2023) Volodymyr Zelensky ha annunciato che intende incontrare il presidente cinese, Xi Jinping, e ha detto che sarebbe "utile" sia per i due paesi che per la sicurezza globale. L'annuncio da Kiev è arrivato dopo la proposta di pace avanzata oggi dalla Cina per il conflitto russo-ucraino nel giorno dell'anniversario dell'invasione del territorio ucraino da parte di Mosca. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Volodymyrha annunciato che intende incontrare il presidente cinese, Xi Jinping, e ha detto che sarebbe "utile" sia per i due paesi che per la sicurezza globale. L'annuncio da Kiev è arrivato dopo la proposta di pace avanzata oggi dalla Cina per il conflitto russo-ucraino nel giorno dell'anniversario dell'invasione del territorio ucraino da parte di Mosca.

