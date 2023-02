Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Gina Krasley (Di sabato 25 febbraio 2023) Lunedì 11 maggio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Gina Krasley. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna totalmente refrattaria ai suoi consigli, al punto da vedersi cancellare il previsto intervento di chirurgia bariatrica. Successivamente la protagonista ha anche citato in giudizio (fonte Starcasm) la società di produzione con l’accusa tra le altre cose di averla costretta a mangiare troppo per dimostrare la sua negligenza. Vite al limite – Gina Krasley Gina, la protagonista, ha 28 anni, vive a Tuckerton, in New Jersey, e all’inizio del suo percorso pesa ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 25 febbraio 2023) Lunedì 11 maggio 2020 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 8 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna totalmente refrattaria ai suoi consigli, al punto da vedersi cancellare il previsto intervento di chirurgia bariatrica. Successivamente la protagonista ha anche citato in giudizio (fonte Starcasm) la società di produzione con l’accusa tra le altre cose di averla costretta a mangiare troppo per dimostrare la sua negligenza.al, la protagonista, ha 28 anni, vive a Tuckerton, in New Jersey, e all’inizio del suo percorso pesa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noninfluente : RT @MaliceCallas: Comunque mia madre ha detto che diventerò come la gente di vite al limite perché porto la 40. Pure mio fratello al telefo… - MaliceCallas : Comunque mia madre ha detto che diventerò come la gente di vite al limite perché porto la 40. Pure mio fratello al… - JunoLoire : RT @NuaEdizioni: ??? Vite in frantumi, omicidi e un uomo spinto al limite dal dolore. ?? #Esceoggi 'Nero Valle Christi' di Giammauro Gargiulo… - Berubara79 : @animadellafesta Questa non è da vite al limite, questa il limite se l'è magnato - Nykyoautrice : RT @NuaEdizioni: ??? Vite in frantumi, omicidi e un uomo spinto al limite dal dolore. ?? #Esceoggi 'Nero Valle Christi' di Giammauro Gargiulo… -