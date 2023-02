Visita del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri (Di sabato 25 febbraio 2023) Napoli, Caserta e Caivano: , Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi Questa mattina il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi ha raggiunto le province di Napoli e Caserta per una Visita istituzionale, accompagnato dal Comandante Interregionale “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli. Prima tappa la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, luogo di formazione per centinaia di ragazzi e ragazze di tutta Italia, fucina di tanti Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Ad accoglierlo il Comandante del “Rosso Maniero” Colonnello Giuseppe Stellato. Resi gli onori alla bandiera della Nunziatella, decorata della Croce d’Oro al Merito ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Napoli, Caserta e Caivano: ,di Corpo d’Armata Teo Luzi Questa mattina ildeidi Corpo d’Armata Teo Luzi ha raggiunto le province di Napoli e Caserta per unaistituzionale, accompagnato dalInterregionale “Ogaden”,di Corpo d’Armata Andrea Rispoli. Prima tappa la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, luogo di formazione per centinaia di ragazzi e ragazze di tutta Italia, fucina di tanti Ufficialidei. Ad accoglierlo ildel “Rosso Maniero” Colonnello Giuseppe Stellato. Resi gli onori alla bandiera della Nunziatella, decorata della Croce d’Oro al Merito ...

