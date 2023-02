Violenza inaudita a Mantova: tredicenne colpita con le forbici all’addome e alla testa da due coetanee (Di sabato 25 febbraio 2023) Una tredicenne è stata aggredita, picchiata e colpita all’addome e alla testa con un paio di forbici da sarta da due coetanee che l’hanno attirata con una scusa sul luogo dove è scattato il violento agguato. L’episodio è avvenuto nel giardino pubblico (nella foto) a Castelbelforte, in provincia di Mantova. Le due coetanee della vittima, accusate della violenta aggressione, sono state identificate dai carabinieri dopo essersi presentate in caserma. I militari stanno raccogliendo le testimonianze e i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica. Ancora da chiarire il motivo della lite e dell’aggressione. La minorenne ferita – riporta la Stampa – è stata trasportata all’ospedale di Verona, dove e’ ricoverata in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Unaè stata aggredita, picchiata econ un paio dida sarta da dueche l’hanno attirata con una scusa sul luogo dove è scattato il violento agguato. L’episodio è avvenuto nel giardino pubblico (nella foto) a Castelbelforte, in provincia di. Le duedella vittima, accusate della violenta aggressione, sono state identificate dai carabinieri dopo essersi presentate in caserma. I militari stanno raccogliendo le testimonianze e i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica. Ancora da chiarire il motivo della lite e dell’aggressione. La minorenne ferita – riporta la Stampa – è stata trasportata all’ospedale di Verona, dove e’ ricoverata in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : L'aggressione davanti al liceo Michelangiolo di Firenze è inaudita. Studenti assaliti da militanti fascisti, alcuni… - SecolodItalia1 : Violenza inaudita a Mantova: tredicenne colpita con le forbici all’addome e alla testa da due coetanee… - cotrozzi_lisa : @enricosof @archimedix73 Si assolutamente e mi dispiace perché è stata una violenza inaudita - talentosprecato : RT @Germarzia: Satelliti che lanciano spade di uno speciale metallo a 32500 km/h per scatenare terremoti di violenza inaudita in Turchia, c… - DavidBlack1980 : RT @Germarzia: Satelliti che lanciano spade di uno speciale metallo a 32500 km/h per scatenare terremoti di violenza inaudita in Turchia, c… -