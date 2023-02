Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Riviviamo la volata vincente di Tim Merlier all'#UAETour - ventolaterale : Le letture: @biciPRO1, @lacourseentete, @EFprocycling, @lUltimoUomo, @Cyclingnewsfeed La foto ??: Jojo Harper su… - AcChaithanya : RT @PK_PKCgroups: Mutton mandi #mandifood #mandi #foodie #food #arabicfood #instafood #delicious #instagood #dubai #foodreview #sweets #ua… - SpazioCiclismo : #UAETour, la quinta tappa è andata così. - SpazioCiclismo : VIDEO: Ultimo Chilometro Tappa 5 UAE Tour 2023 -

Il d.s. della Green Project, unica squadra italiana presente all'Tour 2023, Roberto Reverberi, parla delle prospettive del suo team. Guarda il ...Dopo il successo nella 1ª frazione, il belga Merlier vince anche la 6ª tappa dell'Tour, con partenza ed arrivo ad Abu Dhabi. Anche in questo caso, ...

Video Uae Tour 2023, 6ª tappa: la presentazione della Gazzetta La Gazzetta dello Sport

Video Uae Tour 2023, Reverberi (d.s. Green Project): "Ci proviamo sempre. E occhio a Zoccarato" La Gazzetta dello Sport

Uae Tour, attesi ancora i velocisti. La presentazione della quinta tappa La Gazzetta dello Sport

Video Uae Tour 2023, 6ª tappa: vince Merlier. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

VIDEO: Ultimo Chilometro Tappa 6 UAE Tour 2023 - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Groenewegen was moved into position brilliantly by Team Jayco Alula in what proved to be a lightning-fast finish and then timed his sprint to perfection to claim his second victory of the season.An event run by the Dubai government to advise people on what to do if they overstay their visas has had to close early after overwhelming crowds on the first day. Organisers are now searching for new ...