VIDEO Luna Rossa regala spettacolo a Cagliari: manovre da urlo sui foil verso la America’s Cup (Di sabato 25 febbraio 2023) Luna Rossa è tornata in acqua negli ultimi giorni, dopo la settimana di stop dalle attività in mare (si era comunque lavorato alacremente in cantiere). Gli uomini dello skipper Max Sirena si sono impegnati in una serie di allenamenti nella Baia degli Angeli a Cagliari, incantando gli osservatori ufficiali che si sono prodigati in una serie di elogi rivolti all’equipaggio italiano. Si continua a usare il prototipo LEQ 12, utile per raccogliere dati per realizzare la barca che disputerà la America’s Cup nel 2024. Al timone si sono espressi Francesco Bruni, Ruggero Tita e Marco Gradoni (James Spithill era assente). Il resto della flotta era composto da Andrea Tesei, Umberto Molineris e Vittorio Bissaro. Ci si sta preparando per essere grandi protagonisti nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023)è tornata in acqua negli ultimi giorni, dopo la settimana di stop dalle attività in mare (si era comunque lavorato alacremente in cantiere). Gli uomini dello skipper Max Sirena si sono impegnati in una serie di allenamenti nella Baia degli Angeli a, incantando gli osservatori ufficiali che si sono prodigati in una serie di elogi rivolti all’equipaggio italiano. Si continua a usare il prototipo LEQ 12, utile per raccogliere dati per realizzare la barca che disputerà laCup nel 2024. Al timone si sono espressi Francesco Bruni, Ruggero Tita e Marco Gradoni (James Spithill era assente). Il resto della flotta era composto da Andrea Tesei, Umberto Molineris e Vittorio Bissaro. Ci si sta preparando per essere grandi protagonisti nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : I cavalieri al chiaro di luna galoppano richiamandosi con i corni verso i boschi per la caccia. Approfittando degl… - ArmandaGelsomin : RT @nondiregattose: lascio il video di Luna perché non ne uscirei viva e torno al momento alcolico di ieri lui che aveva già capito che l’… - aurorakkkk : RT @King_AL93: Camminerò a un passo da te... Supereroi come io e te... Se avrai paura allora stringimi le mani.. Perché siamo invincibili v… - LorettaBrunetti : RT @manuvender: Oggi nell’ordine abbiamo avuto: - storia di 40 con Gin e Eleneoire - storia di Ale con Nino - video di Nino con Luna ??… - ArmandaGelsomin : RT @nelnomedeltrash: è tornato dalla sua luna ?? quanto gli era mancata!! Sono debolissimo! Buona vita anche a voi amori ????? https://t.c… -