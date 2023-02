VIDEO Italia-Irlanda 20-34, Sei Nazioni rugby 2023: highlights e sintesi. Gli azzurri sognano l’impresa ma vengono battuti (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel primo match della terza giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby l’Italia di Kieran Crowley ha perso in casa contro l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma, con gli ospiti vittoriosi per 20-34. Nel primo tempo mete per gli azzurri di Varney e Bruno. Entrambe le marcature azzurre sono state trasformate da Garbisi. Cinque le mete dell’Irlanda, che conquista il punto di bonus offensivo. La Nazionale Italiana di rugby incassa la terza sconfitta dopo la battuta d’arresto interna patita contro la Francia all’esordio e quella esterna subita in Inghilterra nel secondo turno. Sei Nazioni 2023, Italia sconfitta a Roma: gli azzurri lottano, l’Irlanda passa ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel primo match della terza giornata del Seidil’di Kieran Crowley ha perso in casa contro l’allo Stadio Olimpico di Roma, con gli ospiti vittoriosi per 20-34. Nel primo tempo mete per glidi Varney e Bruno. Entrambe le marcature azzurre sono state trasformate da Garbisi. Cinque le mete dell’, che conquista il punto di bonus offensivo. La Nazionalena diincassa la terza sconfitta dopo la battuta d’arresto interna patita contro la Francia all’esordio e quella esterna subita in Inghilterra nel secondo turno. Seisconfitta a Roma: glilottano, l’passa ...

