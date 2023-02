Video, intervista all'allenatore di Samuele Ceccarelli, Marco Del Medico (Di sabato 25 febbraio 2023) Samuele Ceccarelli è l'uomo nuovo dell'atletica italiana, dopo la vittoria davanti a Marcell Jacobs dei 60 metri ai Campionati Italiani assoluti. ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 25 febbraio 2023)è l'uomo nuovo dell'atletica italiana, dopo la vittoria davanti a Marcell Jacobs dei 60 metri ai Campionati Italiani assoluti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PechinoExpress : L'intervista doppia per la doppia conduzione del secolo? I nostri condottieri sono pronti a partire giovedì 9 marzo… - GiuseppeConteIT : Con quest’ultimo decreto-vergogna che affossa il #Superbonus, il Governo Meloni pugnala alle spalle imprese, lavora… - RDS_official : ?? @Elodiedipa ha cantato la versione originale di #Due con #IPeggioPiùPeggioDiRDS ?? Intervista completa con… - TgrRaiLazio : La strada per Agartha. L'ultimo album di Leo Gassmann L'intervista sul nostro sito - No3miW : RT @Megheee_: È partito da che si sentiva Dio prima del Bahrain ad arrivare a fine stagione con l’ultima intervista che stava per farla con… -